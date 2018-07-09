الإبراشي مدافعًا عن رباع مصر: "اللي جاب صفر يطلب ملايين..واللي أحرز دهب نلومه" -فيديو

كتب- حسن مرسي:

دافع الإعلامي وائل الإبراشي، عن اللاعب محمد ايهاب، بطل مصر في رفع الأثقال، والحاصل على ذهبيتين بدورة ألعاب البحر المتوسط، عقب تعرضه لهجوم من الإعلامي خيري رمضان بعد رفضه الظهور على شاشة التليفزيون المصري دون مقابل.

وقال "إيهاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "العاشرة مساءًا"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، مساء الأحد، إن "طلب مقابل مادي للظهور عبر شاشات الفضائيات لا يعيب اللاعب، خاصة مع بطل مصري قام بانجاز رياضي غير مسبوق".

ونفى بطل مصر في رفع الأثقال، علمه بأنه سيظهر عبر برنامج مصر النهاردة الذي يقدمه خيري رمضان بالتليفزيون المصري، قائلا: "معد البرنامج لم يوضح أن ذلك البرنامج يعرض عبر التليفزيون المصري".

ودافع اللاعب الدولي، عن حقه في طلب مقابل مادي مقابل الظهور بوسائل الإعلام، قائلا: "أنا بطل وبصرف على نفسي وتدريبي، ليقاطعه الإعلامي وائل الإبراشي: "10 آلاف جنيه ليس مبلغًا كبيرًا.. بقى اللي جاب دهب لمصر بأقل الإمكانيات نلومه على طلبه.. واللي جاب صفر في المونديال ندفع لهم ملايين".