"الوطنية للإعلام": شارة البث بالقطر المصري حق أصيل لنا طبقا للقانون

القاهرة- أ ش أ:

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام، أن حق امتلاك شارة البث بالقطر المصري هو حق أصيل لها طبقا للقانون منذ نشأة الإذاعة والتليفزيون، وهو حق مستمر أيضا في ظل التنظيم المؤسسي الجديد للإعلام المصري.

وأوضحت الوطنية للإعلام، أن "القانون أعطى الحق لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بأن يتولى شئون الإذاعة المسموعة والمرئية في جمهورية مصر العربية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتحقيق رسالة الإعلام وأداء الخدمة الإذاعية المسموعة والمرئية بالكفاءة المطلوبة، وضمان توجيهها لخدمة لشعب والمصلحة القومية في إطار القيم والتقاليد الأصيلة للشعب المصري".

وأضافت أن القانون أناط باتحاد الإذاعة والتلفزيون دون غيره إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي بالجمهورية، لافتة إلى أن هذا الدور والحق الأصيل ممتد للهيئة الوطنية للإعلام صاحبة حق شارة البث بكافة محافظات مصر.