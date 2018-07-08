"الصحفيين" تعلن تضامنها مع مكرم محمد أحمد.. وتأجيل التحقيق معه للأربعاء

كتب- مصطفى علي:

أعلنت نقابة الصحفيين، تضامنها الكامل مع "شيخ الصحفيين" الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ونقيب الصحفيين الأسبق، على خلفية قرار النائب العام بمثوله أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وقال حاتم زكريا، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، وعضو المجلس الأعلى للإعلام، إن نيابة أمن الدولة العليا استجابت لطلب نقابة الصحفيين بتأجيل التحقيق مع الكاتب مكرم محمد أحمد، والذي كان محدد له اليوم، ليوم الأربعاء المقبل.

وأضاف "زكريا"، أنه سيحضر التحقيق مع الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، كلٍ من: نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، والسكرتير العام حاتم زكريا، ومحامي النقابة سيد أبوزيد.