"التعليم": 90.2% نسبة النجاح بمادة الرياضيات البحتة للثانوية العامة

كتبت-ياسمين محمد:

أعلن الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، انتهاء لجان تقدير الدرجات من تصحيح مادة الرياضيات البحتة: "الجبر والهندسة الفراغية والتفاضل والتكامل"، التي أداها طلاب شعبة الرياضيات بالثانوية العامة.

وبحسب بيان صحفي، الأحد، جاءت نتيجة المادة كالتالي:



- إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان (106,005) طالبا وطالبة.

- إجمالي عدد الطلاب الناجحين (95,589) طالبا وطالبة.

- إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (2746) طالبا وطالبة.

وبلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (90.2%).

وجاءت نسب النجاح هذا العام على النحو التالي:

- حصول عدد (32,301) طالبًا وطالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) بنسبة تبلغ (33.79%).

- حصول عدد (20,167) طالبًا وطالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) بنسبة تبلغ (21.10%).

- حصول عدد (14,593) طالبًا وطالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) بنسبة تبلغ (15.27%).