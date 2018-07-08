"التعليم": 90.2% نسبة النجاح بمادة الرياضيات البحتة للثانوية العامة
كتبت-ياسمين محمد:
أعلن الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، انتهاء لجان تقدير الدرجات من تصحيح مادة الرياضيات البحتة: "الجبر والهندسة الفراغية والتفاضل والتكامل"، التي أداها طلاب شعبة الرياضيات بالثانوية العامة.
وبحسب بيان صحفي، الأحد، جاءت نتيجة المادة كالتالي:
- إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان (106,005) طالبا وطالبة.
- إجمالي عدد الطلاب الناجحين (95,589) طالبا وطالبة.
- إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (2746) طالبا وطالبة.
وبلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (90.2%).
وجاءت نسب النجاح هذا العام على النحو التالي:
- حصول عدد (32,301) طالبًا وطالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) بنسبة تبلغ (33.79%).
- حصول عدد (20,167) طالبًا وطالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) بنسبة تبلغ (21.10%).
- حصول عدد (14,593) طالبًا وطالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) بنسبة تبلغ (15.27%).
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