مكرم محمد أحمد لمصراوي: لا أفكر في الاستقالة.. وأخدم رؤية السيسي

كتب - محمد عمارة:

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إنه لا يفكر في الاستقالة من منصبه مطلقًا، لأنه يخدم رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في إصلاح المجال الإعلامي.

يأتي هذا كتعليق منه على قرار النائب العام، اليوم السبت، بمثوله أمام نيابة أمن الدولة على إثر إصداره قرارا الأسبوع الماضي، بحظر النشر في أزمة مستشفى 57357.

وأضاف مكرم محمد أحمد في تصريحات لمصراوي: "الأمر الذي يدفعني للاستقالة أنني لا أستطيع خدمة رؤية الرئيس السيسي، فسبب استمراري في منصبي هي ثقة الرئيس في شخصي لإصلاح أوضاع الإعلام بمصر، وأتقاضى أجري كصحفي نظير كتاباتي في الصحف".

وعن قراره بحظر النشر في أزمة مستشفى 57357، قال: "لدينا إصرار أن قرارنا صحيح ولسنا فوق المساءلة".

لكن النائب العام المستشار نبيل صادق، أوضح في بيانه اليوم، أن قرار حظر النشر "منعدم ولا أثر له ويعتدى على اختصاصات السلطتين القضائية والتنفيذية في حماية الشأن العام".

وأمر النائب العام بحظر النشر في التحقيقات التي ستجريها نيابة أمن الدولة مع "مكرم".