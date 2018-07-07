4 قرارات لـ"الأعلى للتعليم قبل الجامعي" أبرزها الموافقة على نظام الثانوية المعدل

كتبت-ياسمين محمد:

قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، اجتمع برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم؛ لعرض نظام التعليم الثانوي المعدل، وإقرار نظام الدراسة الموحد لصفوف مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي؛ لبدء التطبيق اعتبارًا من العام الدراسي 2018/2019.

وبحسب بيان صحفي، اليوم السبت، أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، فى كلمته لأعضاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على أهمية توحيد نظام الدراسة في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي من أجل بناء الإنسان المصري، وإعداده ليصبح مواطنًا صالحًا، ومتحضرًا، ومواكبًا للتطور التكنولوجي السريع، ولديه مهارات تساعده في التعامل مع المجتمع من حوله، وذلك بالعمل على تنمية مهاراته الحياتية وخاصة مهارة القراءة والكتابة، وإتقان اللغة العربية، ومعرفة ذاته واكتشاف الكون من حوله؛ لتحقيق متعة التعلم وإكسابه ثقافة التعلم مدى الحياة، ليصبح التلميذ هو محور التعلم.

وأشاد حجازي بالجهد المبذول من الوزارة لإخراج هذا النظام على أحسن صوره وخاصةً أن هناك خبراء أجانب أشرفوا على إنتاج هذه المناهج، بالمشاركة مع مركز البحوث التربوية والتنمية والمتخصصين في مناهج مراحل الطفولة المبكرة.

وعرض ياسر عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والمشرف على التعليم الخاص والدولي، شرحا تفصيليا للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، لنظام التعليم الثانوي المعدل، وأيضًا مجموعة المواد التي ستدرس للصفين الأول والثاني الثانوي كمواد مستمرة على مدار العام وتطبق بداية من العام الدراسي الجديد 2018/2019.

وأشار إلى أن نظام المواد المنتهية يقلل من اهتمام الطالب بالبحث والدراسة في تلك المواد؛ لذلك تم التعديل لصالح العملية التعليمية متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع القائمين على مشروع التعليم الجديد.

ووافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي على نظام التعليم الثانوي المعدل، كما وافق على نظام التعليم الموحد لصفوف مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

كما وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي على تدريس مواد: تطبيقات الرياضيات للصف الثاني الثانوي، مبادئ التفكير الفلسفي والتفكير العلمي للصف الأول الثانوي، التاريخ للصفوف الأول والثاني الثانوي، والجغرافيا للصفوف الأول والثاني الثانوي، كمواد مستمرة على مدار العام أسوة بمواد العلوم التي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في 6/2/2018.

بالإضافة إلى الموافقة على الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2018/2019، وتنطبق هذه الخريطة على الطلاب المصريين بالخارج.