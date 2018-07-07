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    رئيس "أسوان الجديدة": 25 ألف جنيه سعر المتر التجاري بالإسكان الاجتماعي

    11:59 ص السبت 07 يوليو 2018
    رئيس "أسوان الجديدة": 25 ألف جنيه سعر المتر التجاري بالإسكان الاجتماعي

    مدينة أسوان الجديدة

    كتب- محمد عبدالناصر:

    قال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، إنه تم بيع 13 محلًا تجارية بالحيين الثاني والثالث بالمدينة، لخدمة مناطق الإسكان الاجتماعي وابني بيتك.

    وأضاف رئيس الجهاز، في بيان اليوم السبت، أن المحلات تشمل أنشطة "سوبر ماركت، ومطعم، وكافيتريا، ومكتبة، ومخبز، وأدوات كهربائية، وحدايد وبويات"، وتراوحت الأسعار بين 13 و25 ألف جنيه للمتر.

    جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة الإسكان الاجتماعي مشروع ابني بيتك

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