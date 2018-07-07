رئيس "أسوان الجديدة": 25 ألف جنيه سعر المتر التجاري بالإسكان الاجتماعي

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، إنه تم بيع 13 محلًا تجارية بالحيين الثاني والثالث بالمدينة، لخدمة مناطق الإسكان الاجتماعي وابني بيتك.

وأضاف رئيس الجهاز، في بيان اليوم السبت، أن المحلات تشمل أنشطة "سوبر ماركت، ومطعم، وكافيتريا، ومكتبة، ومخبز، وأدوات كهربائية، وحدايد وبويات"، وتراوحت الأسعار بين 13 و25 ألف جنيه للمتر.