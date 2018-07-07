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    وزير التموين: "إحنا الوزارة الخدمية الوحيدة اللي اشتغلت في ثورة يناير"

    12:07 م السبت 07 يوليو 2018
    وزير التموين: "إحنا الوزارة الخدمية الوحيدة اللي اشتغلت في ثورة يناير"

    الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

    كتبت- عايدة رضوان:

    قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن اجتماعه اليوم السبت مع رؤساء مكاتب التموين بمختلف أنحاء الجمهورية، والمقدرة أعدادهم بـ3 آلاف، مقام لتوحيد الرؤية وليس مقامًا للتقييم.

    وأضاف وزير التموين، أن الوزارة تعد من أعرق الوزارات وأكثرها حساسية، مشيرًا إلى أنها الوزارة الخدمية الوحيدة التي استمرت في أداء مهامها خلال ثورة 25 يناير.

    وتابع وزير التموين، خلال الاجتماع، أنه لم ينقص رغيف خبز واحد خلال الثورة، رغم توتر أوضاع البلاد.​

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