"الإسكان": 97.4% نسبة إنجاز الأسمرات 3 بتكلفة 2 مليار جنيه

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يجري الانتهاء حاليًا من تنفيذ 124 عمارة سكنية بمشروع الأسمرات 3، شاملة أعمال التشطيبات، توفر 7400 وحدة سكنية، إضافة إلى 176 وحدة تجارية.

وأضاف وزير الإسكان، في بيان اليوم السبت، أنه بلغت نسبة الإنجاز 97.4%، موضحًا أن العمارة السكنية مكونة من دور أرضي و9 أدوار متكررة، وتحتوي كل عمارة على 2 أسانسير، وشبكة حريق، وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 2 مليار جنيه، منها 1.5 مليار من صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لوزارة الإسكان، و500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر.

وذكر المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ شبكة الصرف الصحي، وتغذية مياه الشرب بالكامل، وبلغت نسبة تنفيذ شبكة الكهرباء 75%، ونسبة تنفيذ شبكة الغاز 98%، وجارٍ تنفيذ أعمال الطرق، مشيرًا إلى أن المشروع يضم منطقة خدمات، تشمل "مسجد، وكنيسة، ومنافذ بيع، و5 ملاعب، وقاعة مناسبات، وحديقة أطفال، وحضانات ووحدات صحية بالبدرومات، ومخبز، وساحة انتظار سيارات".​