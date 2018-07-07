تشمل "قوات مسلحة وعائلة صالح سليم".. "مدبولي" يضم 193 مقبرة للتراث المعماري بالقاهرة

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 492 لسنة 2018، بشأن إضافة 193 مقبرة إلى مباني التراث المعماري بمحافظة القاهرة.

وتضمن القرار في مادته الأولى: "يُضاف عدد 193 مقبرة الموضح بيانها بالكشوف المرفقة لسجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بمحافظة القاهرة بالمنطقة الغربية".

وتشمل المقابر:

أولًا:

- مقابر المجاورين: 27 مقبرة تبدأ بمسلسل رقم 1، مقبرة راتب باشا، وتنتهي بمسلسل رقم 27، مقبرة آل صباغ، أحمد موسى الصباغ.

- منطقة مقابر الغفير، وتشمل 66 مقبرة، تبدأ بمسلسل رقم 28، وتنتهي بمسلسل رقم 93.

- مقابر قايتباي، وتشمل 49 مقبرة، تبدأ بمسلسل رقم 94 وتنتهي بمسلسل رقم 142.

- منطقة مقابر الشهداء، وتشمل 9 مقابر، تبدأ بمسلسل رقم 143 وتنتهي بمسلسل رقم 151 مقابر شهداء القوات المسلحة.

- منطقة مقابر المجاورين، وتشمل 11 مقبرة، تبدأ بمسلسل رقم 1 مدفن رفاعة الطهطاوي، وتنتهي بمسلسل رقم 11 مقابر عائلة صالح سليم.

ثانيًا:

- مقابر المجاورين وتشمل 7 مقابر ، تبدأ بمسلسل رقم 1 وتنتهي بمسلسل رقم 7.

- مقابر الغفير، وتشمل 11 مقبرة، تبدأ بمسلسل رقم 8 وتنتهي بمسلسل رقم 18.

- مقابر قايتباي، وتشمل 4 مقابر، تبدأ بمسلسل رقم 19 وتنتهي بمسلسل رقم 22.

- مقابر الشهداء، وتشمل 3 مقابر، تبدأ بمسلسل رقم 23، وتنتهي بمسلسل رقم 25 مقبرة صلاح جاهين.

- مقابر المجاورين، وتشمل 6 مقابر، تبدأ بمسلسل رقم 1، مقابر العالم عبدالرحمن الكواكبي، وتنتهي بمسلسل رقم 6، مقبرة غير معلومة بشارع المماليك.

ونصت المادة الثانية على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.