وزير المالية: الدين العام وصل لـ 108 % العام الماضي -فيديو

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم تقليل عجز الموازنة من 13.5% إلى 9.8% في العام الجاري، لافتًا إلى أن المستهدف وصول العجز إلى 8.4%.

وأوضح "معيط"، خلال حواره ببرنامج "مصر في أسبوع"، المُذاع عبر فضائية "TEN"، مساء الجمعة، أن الدولة تعمل جاهدة على تقليل فجوة العجز الخاصة بالاستدانة، لافتًا إلى أن حجم الدين من الناتج المحلي الإجمالي وصل العام الماضي إلى 108% والعام الحالي أقل من 98%.

وتابع وزير المالية، أن توقيت بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي فُرض على مصر بعد تكالب الظروف عليها وكان ضرورة حتمية.