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توفيق عكاشة يوجه رسالة لمنتقدي زواجه من "حياة الدرديري" (صورة)

01:54 ص السبت 07 يوليو 2018
توفيق عكاشة يوجه رسالة لمنتقدي زواجه من "حياة الدرديري" (صورة)

توفيق عكاشة و حياة الدرديري

كتب-إسلام ضيف:

وّجه الإعلامي توفيق عكاشة، رسالة إلى منتقدي زواجه من الإعلامية حياة الدرديري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وقال عكاشة، على حسابه: "إلى من وصلت بهم السفالة إلى الحضيض، الكلاب تنبح وأنا وزوجتي نسير".

وأرفق عكاشة برسالته صورة خلال قضائهما شهر العسل بالساحل الشمالي.

يّذكر أن الإعلامي توفيق عكاشة مالك قناة "الفراعين" احتفل بزفافه على الإعلامية حياة الدرديري الاثنين الماضي بأحد المراكب النيلية، وانتشرت شائعات بعد الزفاف عند تعرضه لوعكة صحية وهو ما نفاه عكاشة.

وكان خبر زواج "عكاشه" و"الدرديري" قد أثار الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي طوال الفترة الأخيرة.

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حياة الدرديري توفيق عكاشة إنستجرام
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