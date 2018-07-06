الأعلى للإعلام عن قرار وقف النشر في قضية مستشفي 57357: "قانوني"

كتب- حسن مرسي:

قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن القرار الخاص بوقف النشر فى قضية مستشفى 57357 قانوني، مؤكدًا أن المجلس لم يقع في مخالفة قانونية بقرار منع النشر لحين الانتهاء من التحقيقات.

وأضاف "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة فى مصر"، المُذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن موقف المجلس من هذا القرار جاء بسبب الهجوم المتزايد على المشروعات الخيرية.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن الموقف جاء لعدم المساس بجميع المؤسسات الخيرية، وذلك بعد الانخفاض فى حجم التبرع بعد الاخبار التى تنشر وكشف ان قرار الوقف جاء ايضًا حتى لا يتأثر الصرح الكبير بتلك المعركة.