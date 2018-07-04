اللجان الفرعية بـ"النواب" تبدأ مناقشة المحاور الخمسة لبيان الحكومة

كتب- أحمد علي:

بدأت اللجان الفرعية بمجلس النواب، للجنة الخاصة للرد على بيان حكومة المهندس مصطفى مدبولي، الذي عرضه على مجلس النواب، أمس الثلاثاء، عملها اليوم الأربعاء.

وتضم لجنة دراسة محور حماية الأمن القومي وسياسية مصر الخارجية كلًا من النائب أحمد رسلان، والنائب أحمد خليل خير الله، والنائب أحمد أباظة، والنائب عصام عبد العزيز.

وتضم لجنة دراسة محور بناء الإنسان المصري، كلًا من النائب أيمن أبوالعلا، النائبة ألفت كامل، النائب محمد عبدالمنعم العليمي، النائب حسن عمر محمد، النائب إيهاب أحمد سيد، وفي لجنة دراسة محور التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، النائب إيهاب الطماوي، النائب محمد كمال مرعي، النائب محمد زكي السويدى، النائب محمد علي يوسف، النائب عاطف ناصر، النائب يسري المغازي، النائب كمال أحمد، النائب سيد عبدالعال، النائب محمد صلاح أبو هميلة، النائب ضياء الدين داود، والنائب شرعي صالح.

وفي لجنة دراسة محور النهوض بمستويات التشغيل، النائبة هالة أبوالسعد، النائب أحمد حلمي الشريف، النائب محمد سعد بدراوي، النائب لطفي شحاته، وفي لجنة محور تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، مرفت موسى، وصلاح حسب الله.

وكان رئيس اللجنة الخاصة أمس السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، أعلن أن موعد تسليم التقرير الخاص بالبرنامج سيكون يوم 13 يوليو على أن تتم مناقشته يوم 15 يوليو.