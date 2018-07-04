اللجنة الفرعية لمناقشة بيان الحكومة: محور الأمن المحرك الرئيسي للتنمية

كتب- أحمد علي:

قال أعضاء اللجنة البرلمانية الفرعية المعنية بدراسة محور "الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية" ببرنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، إن الأمن هو المحرك الرئيسي للتنمية والاستقرار وعودة الاستثمارات والسياحة، موجهين الشكر إلى رجال القوات المسلحة على ما يتحقق من نجاحات في إطار العملية الشاملة سينا 2018.

وناقش أعضاء اللجنة البرلمانية الفرعية المعنية بدراسة محور "الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية" برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، ووجهوا الشكر لحماة الجبهة الداخلية رجال الشرطة على ما بذلوه من نجاحات في فرض الأمن في كل ربوع الوطن.

وأوضح أعضاء اللجنة البرلمانية، دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي في جميع المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وقال النائب أحمد رسلان، عضو اللجنة، إن ملف سد النهضة في يد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونحن داعمون له في المفاوضات التي تُجرى في هذا الصدد، مضيفا: "الشخص الذي أعاد الوطن من يد الجماعة ليد الجميع، لن يفرط في حق الشعب المصري".

وأضاف رسلان في كلمته، باجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، أن هناك خطوات بشكل ثابت تُجرى في شأن المفاوضات المتعلقة بسد النهضة نحو إنهاء هذا الملف.

ولفت رسلان، إلي أن مصر تسير بخطي ثابتة نحو توسيع الرقعة الزراعيّة.

وأشاد رسلان، بدور القوات المسلحة التي تحمل شعار "يد تبني ويد تحمل السلاح"، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تتولى زراعة نحو 200 ألف فدان في المنطقة الواقعة بين مدينة 6 أكتوبر ووادي النطرون بواسطة المياه الجوفية.

وتضم اللجنة في عضويتها كل من النائب أحمد رسلان، والنائب أحمد خليل خير الله، والنائب أحمد أباظة، والنائب عصام عبدالعزيز.