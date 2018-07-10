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    نقيب الأطباء: إخلاء المرضى من مستشفى الحسين أثناء الحريق عمل بطولي

    01:35 م الثلاثاء 10 يوليو 2018
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    كتب - محمود مصطفى:

    قال الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، إن أطباء ومرضى وعاملي مستشفى الحسين، رمز لكل العاملين بمهنة الطب.

    وأضاف خلال حفل تكريم المشاركين في إنقاذ مرضى مستشفى الحسين الجامعي، الذي عقد اليوم الثلاثاء، بمقر المستشفى، أن ما قام به العاملون، عمل بطولي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مطالبا العاملين بالاستمرار على نفس النهج، خلال الفترة المقبلة.

    وثمن نقيب الأطباء، جهود العاملين بالقطاع الطبي بجامعة الأزهر، وما يقدموه من خدمات لرعاية المرضى.

    حسين خيري نقابة الأطباء مستشفى الحسين اندلاع حريق

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