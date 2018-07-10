ننشر نسب النجاح بمواد الثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

انتهت لجان تقدير درجات امتحانات الثانوية العامة، من تصحيح الامتحانات التي انتهى الطلاب من أدائها، الأحد الموافق 1 يوليو الماضي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، نسب النجاح بالمواد الأساسية، للعام الحالي، كالتالي:

أولًا: مجموعة المواد العامة:

1. اللغة العربية 95.8%

2. اللغة الأجنبية الأولى 87.2%

3. اللغة الأجنبية الثانية 98.7%

ثانيًا: مجموعة المواد العلمية:

4. الرياضيات البحتة 90.2%

5. الرياضيات التطبيقية 90.9%

6. الكيمياء 75.1%

7. الفيزياء 80.7%

8. الأحياء 89.6%

9. الجيولوجيا والعلوم البيئية 91.5%

ثالثًا: مجموعة المواد الأدبية:

10. الفلسفة والمنطق 90.4%

11. علم النفس والاجتماع 92.1%

12. التاريخ 77.9%

13. الجغرافيا 94.6%

وكشف مصدر مطلع داخل وزارة التربية والتعليم، عن أن نسبة النجاح الإجمالية هذا العام، مرتفعة عن العام الماضي، بمقدار 1 إلى 3% مقارنة بالعام الماضي.

ولفت المصدر إلى أن "الكنترولات" تنتهي من تجهيز النتيجة وتحديد الأوائل، بحد أقصى غد الأربعاء، ليعتمدها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مرجحًا إعلانها بعد غد الخميس.