ننشر نسب النجاح بمواد الثانوية العامة
كتبت- ياسمين محمد:
انتهت لجان تقدير درجات امتحانات الثانوية العامة، من تصحيح الامتحانات التي انتهى الطلاب من أدائها، الأحد الموافق 1 يوليو الماضي.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم، نسب النجاح بالمواد الأساسية، للعام الحالي، كالتالي:
أولًا: مجموعة المواد العامة:
1. اللغة العربية 95.8%
2. اللغة الأجنبية الأولى 87.2%
3. اللغة الأجنبية الثانية 98.7%
ثانيًا: مجموعة المواد العلمية:
4. الرياضيات البحتة 90.2%
5. الرياضيات التطبيقية 90.9%
6. الكيمياء 75.1%
7. الفيزياء 80.7%
8. الأحياء 89.6%
9. الجيولوجيا والعلوم البيئية 91.5%
ثالثًا: مجموعة المواد الأدبية:
10. الفلسفة والمنطق 90.4%
11. علم النفس والاجتماع 92.1%
12. التاريخ 77.9%
13. الجغرافيا 94.6%
وكشف مصدر مطلع داخل وزارة التربية والتعليم، عن أن نسبة النجاح الإجمالية هذا العام، مرتفعة عن العام الماضي، بمقدار 1 إلى 3% مقارنة بالعام الماضي.
ولفت المصدر إلى أن "الكنترولات" تنتهي من تجهيز النتيجة وتحديد الأوائل، بحد أقصى غد الأربعاء، ليعتمدها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مرجحًا إعلانها بعد غد الخميس.
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