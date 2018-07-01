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بنسبة 11%.. زيادة أسعار مواد البناء خلال شهر

02:18 م الأحد 01 يوليو 2018
بنسبة 11%.. زيادة أسعار مواد البناء خلال شهر

مواد البناء

كتب- محمد عبدالناصر:

كشف التقرير الصادر عن الإدارة العامة للاحتياج ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، عن زيادة أسعار مواد البناء خلال شهر يونيو بنسب مختلفة في كل منتج عن الآخر بمتوسط زيادة وصل إلى 30%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ سعر طن الحديد 12530 جنيهًا لشهر يونيو، بنسبة زيادة عن العام الماضي 29.2%، كما زاد سعر طن حديد كريتال إلى 13500 جنيه بنسبة زيادة 32% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف التقرير، أن سعر طن الأسمنت وصل إلى 870 جنيهًا، بنسبة زيادة 5.7% عن الشهر الماضي، 28.7% عن نفس الفترة من العام الماضي.

كما زاد سعر متر الرمل إلى 50 جنيهًا بنسبة زيادة عن الشهر الماضي 11.1%، بينما سجل العام الماضي 40 جنيهًا بنسبة زيادة 25%، كما زاد سعر طن الزلط إلى 115 جنيه، بنسبة زيلادة عن الشهر الماضي 9.5%، و98.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

واستقرت أسعار الجبس عند 891 جنيهًا للطن، لكن بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي زاد بنسبة 17.2%، فكان بـ760.

أسعار مواد البناء وزارة الإسكان الحديد الأسمنت زيادة البنزين

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