وزيرة الهجرة تتواصل مع "المالية" لحل أزمة إجازات المصريين العاملين بالخارج

كتبت-مروة شوقي:

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، اليوم الأحد، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمناقشة مقترحات لحل أزمة إجازات المصريين العاملين بالخارج، وذلك لتركيز كافة جهود الدولة لمساعدة أبنائها بالخارج، ورفع الأمر أمام رئيس مجلس الوزراء.

وأعلن وزير المالية، وفق بيان لوزارة الهجرة اليوم، استعداده التام للتعاون وتقديم كل التيسيرات والمقترحات، مثل الموافقة على فتح باب الإعارات والتعاقدات والنقل، وغير ذلك من الحلول لسد العجز في جهات الإدارة دون المساس بمصلحة المصريين العاملين بالخارج.

وقال، إن الوزارة على استعداد لتوفير كافة الطلبات المتعلقة سواء بعقود مؤقتة أو إعارات أو نقل بالوظائف والتخصصات التي بها عجز في جهات الإدارة داخل مؤسسات الدولة، والتي بسببها يتم رفض طلب التجديد للمصريين العاملين بالخارج.

وأبدت "مكرم"، استعدادها الفوري لإرسال مذكرة رسمية لوزير المالية بكل المقترحات والحلول البديلة.

واستعرضت "مكرم"، كافة الجهود المبذولة على مدار الشهور الماضية، لافتة إلى أن هناك تواصلًا وتنسيقًا مع مجلسي الوزراء والنواب لتنفيذ التوصية الصادرة من اللجنة الوزارية المشكلة من قبل رئيس الوزراء، بمد فترة الإجازات.

وتابعت وزيرة الهجرة، الأزمة المتعلقة بإجازات المصريين العاملين بالخارج عقب صدور قرار سابق من محافظ الشرقية بعدم تجديد الإجازات الخاصة بهم، ورجوعهم إلى عملهم بمصر.

وتلقت الوزيرة، العديد من الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي من المصريين المقيمين في الخارج خاصة من دول الخليج، مطالبين بتدخلها لحل الأزمة، والوصول إلى حل مناسب يضمن حقوقهم ومصالحهم.

وعلى الفور، طلبت السفيرة نبيلة مكرم من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، حضور مجلس المحافظين، والذي كان مقرر انعقاده برئاسته، لعرض أزمة إجازات العاملين بالخارج ليس فقط على مستوى محافظة الشرقية، ولكن على مستوى كافة المحافظات.

وفي هذا الصدد، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة تضم وزارات "الهجرة والقوى العاملة والتنمية المحلية والتخطيط"، لمناقشة ودراسة كافة الحلول دون الإضرار بمصالح المصريين بالخارج أو الدولة.

كما عقدت السفيرة نبيلة مكرم لقاءً مع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية السابق، ومحافظ الشرقية لبحث الأمر، وتم الاتفاق –بناءً على اقتراح وزيرة الهجرة- بمد فترة الإجازات إلى 1 يناير 2019 المقبل، حتى انتهاء اللجنة التي تم تشكيلها من قبل رئيس الوزراء من إصدار التوصية الخاصة بها، وبالفعل صدر توجيه لكافة المحافظات بمد فترة الإجازة إلى يناير 2019.

وتلقت وزيرة الهجرة العديد من الرسائل والشكاوى تطلب مد مهلة تجديد الإجازات الخاصة بهم إلى الأول من يوليو 2019 عقب انتهاء العام الدراسي للأبناء في الدول العربية.

وبناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لبحث أزمة الإجازات الخاصة بالعاملين بالخارج، عقدت اللجنة اجتماعها بحضور وزيرة الهجرة، ووزير القوى العاملة، ووزير التنمية المحلية السابق، وممثل عن وزارة التخطيط، وتم الاتفاق على إعداد تقرير بتوصية لمد فترة الإجازات للعاملين من المصريين بالخارج إلى 5 سنوات، وبدورها رفعت وزيرة الهجرة التوصية إلى رئيس مجلس الوزراء، الذي وجه القسم التشريعي بمجلس الوزراء لدراسة التوصية ومدى دستوريتها حتى يتم إصدار قرار رسمي بها.

وعلى صعيد متواصل، دعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، السفيرة نبيلة مكرم، لشرح جهود وزارة الهجرة في هذا الإطار، وتم استعراض كافة الجهود إلى أن أوصت اللجنة بأن يتم مد الإجازات إلى الأول من يوليو 2019، وتم إرسال هذه التوصية إلى مجلس الوزراء ووزارة القوى العاملة، ووزارة التنمية المحلية، لتعميمها بكافة المحافظات.

وعقب تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حرصت وزيرة الهجرة على الاجتماع مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية بالحكومة الجديدة، وخلال اللقاء استعرضت السفيرة نبيلة مكرم، أهم مطالب العاملين المصريين في الخارج الخاصة بمد الإجازة، والقرارات التي صدرت للتيسير على المواطنين، كما استعرضت العقبات التي ما زالت تواجههم في عدد من المحافظات ومقترحات حلها.​