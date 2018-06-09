"إنشاد ديني وهدايا".. 5 مشاهد من حفل إفطار "مستقبل وطن"

توزيع لبس العيد على أطفال مستشفى 57357 في إفطار "مستقبل وطن"

كتب- محمد نصار:

نظم حزب مستقبل وطن، اليوم السبت، حفل إفطار لعدد من الأطفال الأيتام وأطفال مستشفى 57357، بحضور عدد من قيادات الحزب.

ويرصد "مصراوي" أبرز 5 مشاهد من حفل الإفطار:

هدايا للأطفال

وزع الحزب، هدايا تمثلت في لبس العيد على عدد من أطفال مستشفى 57357 والأيتام، في أحد فنادق الهرم.

تنورة ورقص استعراضي

عقب انتهاء الإفطار، بدأت إدارة تنظيم الحفل في عرض فقرات استعراضية للرقص الشرقي والتحطيب، إلى جانب بعض الفقرات الأخرى لإسعاد الأطفال.

إنشاد ديني

أدى أحد المنشدين الدينيين، وصلات مدح في الرسول صلى الله عليه وسلم، مختتمًا إياها بقصيدة "قمر"، ما أثار متابعة واهتمام الحضور.

حضور 3 قيادات

وحضر حفل الإفطار، عدد من قيادات الحزب على رأسهم أشرف رشاد، رئيس الحزب، وعصام هلال، أمين تنظيم الحزب، وحسام الخولي، نائب رئيس الحزب.

لا حديث أثناء الإفطار

رغم حضور أكبر 3 قيادات بالحزب، إلا أن الحفل لم يشهد أي كلمات لأي منهم، واكتفوا جميعًا بالمشاهدة فقط.