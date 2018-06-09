مجدي الجلاد: "عكاشة" لم يفهم اللعبة.. وأيمن نور انتهازي

كتب- محمد جمعة:

علق الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، على صورة الإعلامي توفيق عكاشة التي عُرضت عليه في برنامج "شيخ الحارة" على فضائية "القاهرة والناس"، قائلًا: "مفهمش اللعبة خالص، وكان عنده فائض قوة بس من الوهم".



وعن أيمن نور رئيس حزب الغد سابقًا، قال "الجلاد": "شخص لا يفكر ولا يحب إلا نفسه، ووصولي وانتهازي جدًا، ومصلحة الوطن لا تفرق معه، واتخانقت معاه كتير لإني أكثر واحد كاشفه".

وقال الجلاد إنه يؤمن بحرية الفكر والرأي وضد فكرة منع الإعلاميين من الظهور أو الضغط عليهم، مشيرًا إلى أنه لكل شخص حرية التعبير عن حبه لوطنه دون أن يزايد أحد على الآخر.

وفي إجابته على سؤال الإعلامي بسمة وهبة مقدمة البرنامج عن ماذا كان سيطلب من الإعلاميين لو كان وزيرًا للإعلام، رد الجلاد بأنه سيقول للإعلامي أحمد موسى: "متزودهاش أوى"، وللإعلامية بسمة وهبة "براحة على الضيوف".