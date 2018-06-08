بعد غد.. "الآثار" تعلن لوجو المتحف الكبير وبدء تأهيل إدارة وتشغيل خدماته

القاهرة - (أ ش أ):

تعلن وزارة الآثار متمثلة في هيئة المتحف المصري الكبير، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بعد غد الأحد، بدء التأهيل المسبق لإدارة وتشغيل خدمات المتحف للشركات المصرية والدولية ، وذلك في مؤتمر صحفي بحضور لفيف من سفراء وممثلي الدول الأجنبية بالقاهرة وشركات الأعمال، تحت رعاية وزارة السياحة.

وقال الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على المتحف، في تصريح اليوم، إن هذه الشركات التي سيتم دعوتها للتأهيل يجب أن تكون ذات خبرة وكفاءة متميزة في هذا المجال على أن تشمل هذه الخدمات أعمال تشغيل مجموعة من المحال التجارية والمطاعم منها ما هو مطل على أهرامات الجيزة وقاعة للمؤتمرات وصالة عرض سينمائي ومركز لتعليم الحرف التراثية والفنون التقليدية ومكتبات ومساحات لإقامة الفعاليات، ومبنى متعدد الأغراض.

وذكر "توفيق"، أن وزارة الآثار ستتولى وحدها إدارة كل ما يتعلق بالقطع الأثرية من معامل ومراكز ترميم ومخازن للآثار، وقاعات عرض المتحفي، وتتولي مسؤولية تأمينه، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال المؤتمر الإعلان كذلك عن الشعار الجديد للمتحف "لوجو المتحف"، الذي سيساعد في بدء الحملة الترويجية له في مصر والعالم بشعار يرتبط بعمارة وتخطيط المتحف المصري الكبير الذي يعد أكبر متاحف العالم، حيث يبلغ إجمالي مساحته 500 ألف متر مربع يعرض فيها 100 ألف قطعة أثرية من الحضارة المصرية القديمة منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصرين اليوناني والروماني في مصر.

وأضاف، أنه من المتوقع الانتهاء هندسيًا من المرحلة الأولى لمشروع المتحف نهاية هذا العام؛ تمهيدًا لافتتاحها في غضون الربع الأول من عام 2019، حيث تعرض ولأول مرة مجموعة الملك توت عنخ آمون مجتمعة في مكان واحد و التي يصل عددها إلى أكثر من 5000 قطعة، إضافة إلى بهو المتحف، حيث يوجد به حاليًا تمثال الملك رمسيس الثاني وعمود ابنه الملك مرنبتاح، والدرج العظيم الذي سيضم 87 تمثالًا ملكيًا وعناصر معمارية ضخمة من بينها تمثال لكل من الملك خفرع ومنكاورع وسنوسرت وأخناتون وأمنحتب الثالث.​