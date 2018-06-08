محافظ الجيزة: غرفة عمليات ولجان للمرور على الأسواق خلال أيام العيد

كتب- إسلام ضيف:

أكد محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمراقبة الخدمات التي تقدم للمواطنين خلال أيام العيد وتلقي أي شكاوى أو بلاغات.

وأضاف الدالي -في تصريحات له اليوم عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد الكواكبي بالعجوزة رافقه نائبه اللواء علاء الهراس، اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، المهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير المساعد ورؤساء الأجهزة التنفيذية والدكتور محمد نور عثمان وكيل وزارة الأوقاف-، أنه تم تشكيل العديد من اللجان للمرور على المخابز والأسواق العامة والمطاحن للتأكد من تقديم خبز مطابق للمواصفات.

وقال إن المحافظة استعدت لاستقبال عيد الفطر المبارك حيث تم التأكيد على تجهيز كافة الحدائق والمتنزهات وصيانتها من جانب الهيئة العامة للنظافة والتجميل وتأهيلها لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد.

ولفت المحافظ إلى أن كافة أجهزة المحافظة في حالة طوارئ خاصة مديريات الصحة والتموين والطب البيطري والزراعة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى جانب الأحياء والمراكز والمدن والتأكيد على التواجد بالشارع لفرض الانضباط وحل مشاكل المواطنين.