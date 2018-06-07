لماذا يختار السيسي "رجال الحكومة السابقون" لرئاسة الوزراء؟

كتب- محمد قاسم:

تساءل الكثيرون عن سبب تكليف الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، بتشكيل الحكومة الجديدة، واختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي لرجال من داخل الحكومات لمنصب رئيس الوزراء الجديد منذ توليه سد الحكم في 2014.

ثلاثة رؤساء وزراء اختارهم السيسي منذ توليه الحكم في يونيو 2014، كانوا وزراء داخل الحكومات السابقة، بدءًا من المهندس إبراهيم محلب، الذي جاء من وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية في أول حكومة بعد ثورة 30 يونيو 2013، خلفًا للدكتور حازم الببلاوي.

تكرر الأمر مع المهندس شريف إسماعيل في سبتمبر 2015، الذي جاء لرئاسة الحكومة خلفًا لـ"محلب"، وكان يشغل منصب وزير البترول والثروة المعدنية، وظل في منصبه مع حكومة الببلاوي وحكومتي محلب الأولى والثانية.

وعقب تقدم شريف إسماعيل رئيس الوزراء، باستقالة حكومته أول أمس الثلاثاء، اختار السيسي، للمرة الثالثة وزيرًا من داخل الحكومة المستقيلة؛ ليشكل الحكومة الجديدة، وكلف "مدبولي" الذي يشغل منصب وزير الإسكان بتشكيل الحكومة.

وعلق عصام شيحة القيادي في حزب الوفد، بأن دستور عام 2014 يشرك الرئيس في إدارة شؤون البلاد بمعنى أنه مسؤول بجانب مجلس الوزراء عن السياسات التي تطبقها الحكومة، لافتًا إلى أن الرئيس له الحرية في اختيار من يشاء؛ لأنه يُسأل في النهاية عن اختياراته.

وأوضح شيحة، لمصراوي، أن الرئيس يختار من يمتلك الخبرة والقدرة على إدارة الحكومة، مضيفًا: "أعتقد أن مدبولي، في السنوات الأخيرة كان قريبًا من الرئيس، واهتم بالملفات التي كانت محل اهتمام القيادة السياسية، وكانت هناك رؤية مشتركة بينهما فيما يخص الإسكان والبناء، والعاصمة الإدارية الجديدة".

واستطرد: "أنا ضد اختيار رئيس وزراء تكنوقراط، وكان أملي أن يكون الاختيار لرئيس وزراء سياسي، لكن مع ذلك مصطفى مدبولي بذل مجهودًا كبيرًا، ولديه ميزتان الأولى أنه متوسط العمر بين الشباب والشيوخ، والثانية أنه حقق نجاحات ملحوظة داخل وزارته".

ولفت إلى أن مصر تمتلك وفرة في الوزراء "التكنوقراط" وبها الكثير من الكفاءات، لكننا نحتاج حكومة سياسية لديها قدر من المرونة.

وذهب الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية في القاهرة، إلى أن اختيار الرئيس السيسي وزراء من حكومات سابقة لتكليفهم بتشكيل الحكومة يرجع للخبرات التي يمتلكها هؤلاء الوزراء، مشيرًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة الجديدة يتمتع بخبرة تؤهله لإدارة الحكومة.

وأضاف صادق، لمصراوي، أن الخبرات هي المتحكم الرسمي في اختيار الوزراء، موضحا أنه من الصعب أن يأتي رئيس الدولة برئيس حكومة لم يكن وزيرا سابقا ولا يعرف شيئًا عن الملفات الموجودة، ومن الأفضل أن يكون من الحكومات السابقة نظرا لإلمامه بالخبرات الوزارية ومعرفة كل خباياها الداخلية والخارجية".

وأوضح أن مهام رئاسة الوزراء ليست عملا سهلا كما يظن البعض بل يجب أن يتمتع رئيس الحكومة بخبرات وزارية حتى يستطيع التعامل مع الخبايا، كما أن مهام عمله تعتمد على متابعة تطبيق سياسة الحكومة، بالإضافة إلى حل جميع المشكلات الموجودة.

يشار إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تقدم باستقالته من منصبه، الثلاثاء الماضي، بعد أيام قليلة من أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي لليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.​