وزير الكهرباء لمصراوي عن التشكيل الوزاري المرتقب: "أنا تحت أمر مصر"

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه بصحة جيدة ولا داعى لتدوال أي معلومات عن وجود مشاكل صحية تعرض لها خلال الفترة الماضية، قائلاً: "أنا بخير والحمد لله على كل شيء".

وأعرب شاكر في تصريحات لمصراوي، عن تمنياته القلبية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة الجديد بالتوفيق والنجاح في مهمته، مشيدًا بالدور الكبير الذي قام به المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الأسبق خلال توليه المهمة.

وردا على سؤال "مصراوي"، فيما يتعلق بالتشكيل الوزارى الجديد رد مازحًا: "أنا تحت أمر مصر في أي وقت لأنها تستحق الكثير من أي شخص.. وسيب اللي يختار يختار".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كلف اليوم الخميس، مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا للمهندس شريف إسماعيل.