مصادر حكومية: 7 وزراء في مرمى التغيير الوزاري الجديد

كتب- محمد عمارة:

كشفت مصادر حكومية أن بعض الوزراء من المرجح بشكل كبير مغادرتهم مناصبهم، مع تشكيل المهندس مصطفى مدبولي الحكومة الجديدة.

وأضاف المصدر الحكومي، في تصريح لمصراوي، الخميس، أن الوزراء المرجح مغادرتهم هم: خالد فهمي وزير البيئة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة.

وأوضح المصدر الحكومي أن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، من الوزراء المرجح مغادرتهم التشكيل الحكومي الجديد.

كما توقعت المصادر تعيين الدكتور عاصم الجزار نائب وزير الإسكان السابق وزيرًا للإسكان.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد كلف اليوم الخميس، المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية في حكومة شريف إسماعيل المستقيلة، بتشكيل الحكومة الجديدة.

وكانت مصادر حكومية قد ذكرت لمصراوي، أمس الأربعاء، أن هناك 3 أسماء تتصدر بورصة الترشيحات لخلافة المهندس شريف إسماعيل، رئيس حكومة تسيير الأعمال، وهم: اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

يشار إلى تقدم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، باستقالته من منصبه، الثلاثاء الماضي، بعد أيام قليلة من أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي لليمين الدستوري لفترة رئاسية جديدة.