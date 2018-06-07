"الجيزة": حملة نظافة واسعة بأحياء العجوزة وبولاق الدكرور والوراق

كتب- إسلام ضيف:

شنت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، حملة نظافة واسعة لرفع جميع أنواع التراكمات والأتربة ومخلفات البناء المتواجدة، وذلك بالتعاون مع أحياء العجوزة، وبولاق الدكرور، والوراق.

وقالت محافظة الجيزة في بيان لها، الخميس، إن الحملة تأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة للهيئة؛ بشن حملات مكثفة على مستوى جميع القطاعات؛ لرفع كفاءة مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والحيوية بالمحافظة.

وقال الدالي، إن الحملة شملت رفع كفاءة النظافة بشارع إسراء العلمين، ومحور أحمد عرابى بالعجوزة، وشارع ترعة الزمر بمنطقة كوبري الخشب ببولاق الدكرور، وشارع الكيلانى بالوراق.

وأكد المحافظ، أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات رفع الإشغالات من الشوارع، والقضاء على أي إشغال للطريق أولًا بأول، مع ضرورة المرور الدورى على المناطق التي تم رفع القمامة منها؛ لضمان عدم إلقاء المخلفات بها مرة أخرى.

وأضاف يحيى فايد رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، أنه تم الدفع بفرق من عمال النظافة والمعدات من سيارات نصف نقل ولوادر تم على إثرها رفع نواتج التجريد والمخلفات المتواجده وقامت سيارات نافوري المياه برش الشوارع وغسيل بلاط الأرصفة.