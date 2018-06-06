النقابة العامة للعاملين بالمرافق تودع سجلات مجالس إداراتها في 93 لجنة

كتبت-مروة شوقي:

انتهت النقابة العامة للعاملين بالمرافق، من إيداع سجلات مجالس إدارات اللجان النقابية، والبالغ عددها 93 لجنة، يمثلون 60% من العاملين بالكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، و15% للإسكان، و25% للعاملين بمياه الشرب والصرف الصحي.

وأسفرت المرحلة الثالثة لانتخابات تشكيلات المنظمات العمالية للدورة النقابية 2018/2022، التي أجريت أمس الثلاثاء، عن فوز عوض صاوي برئاسة اللجنة النقابية للعاملين بشركة توزيع جنوب القاهرة، وفوز هشام فؤاد عضو مجلس إدارة اتحاد العمال برئاسة اللجنة النقابية للعاملين بشركة توزيع شمال القاهرة.

وفي أول اجتماع للجنة النقابية للعاملين بديوان عام وزارة الكهرباء، والشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور عادل نظمي أمس، تم تشكيل هيئة المكتب وتحديد مسؤلية الأعضاء المنتخبون من خلال اختيار أحمد فهمي نائبا لرئيس اللجنة، وإبراهيم عبد النبي وكيلا، وأشرف فهمي أمين عام، وعلي عبد الحميد أمينا مساعدا.

وتولى أحمد محمود عبدالله أمينا للصندوق، وأحمد صالح الأمين المساعد للصندوق، واختيار رانيا أحمد علي مسئولة نشاط المرأة العاملة، وعماد حسن مسئول الشباب، ومصطفى جمال للرعاية الصحية، وعمر أحمد لعلاقات العمل