وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية في التصدي لأي مساس بأمن مصر

كتب- عمر مصطفى:



أكد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن القوات المسلحة ماضية في التصدى بكل حسم لأى محاولات تستهدف المساس بأمن مصر القومي.

جاء ذلك خلال مشاركته في تناول الإفطار أمس مع الضباط والصف والصناع العسكريين والجنود من مقاتلى الجيش الثالث الميدانى وقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب والمنطقة الجنوبية العسكرية ورجال الوحدات الخاصة من الصاعقة والمظلات وعدد من أعضاء هيئة تدريس وطلبة معهد ضباط الصف المعلمين.

وقال صبحي إن رجال القوات المسلحة أقسموا على تأمين وحماية الوطن وسلامة أراضيه ضد كافة المخاطر والتحديات.

وأشاد وزير الدفاع، بالعقيدة القتالية التي ينتهجها أبطال القوات المسلحة في تنفيذ كافة المهام المكلفون بها بكل تفانى وإخلاصي، مشيرًا إلى النجاحات التي حققتها العملية الشاملة "سيناء 2018".

وأكد أن القوات المسلحة مستمرة بكل قوة وعزم لدحر جذور الإرهاب بشمال سيناء، وأنها (القوات المسلحة) تزداد يوماً بعد يوم قدرة وجاهزية على تأمين وحماية الدولة بما وصلت إليه التشكيلات والوحدات من روح قتالية ومعنوية وقدرة عالية على تنفيذ كافة المهام.

وأشار إلى أن الفرد المقاتل المحترف هو الثروة الحقيقية للقوات المسلحة وركيزتها الأساسية، مؤكداً أنهم خير أجناد الأرض وأنهم سيظلوا أوفياء للمهام والمسئوليات التى كلفهم بها الشعب للدفاع عن أمنه واستقراره.

وذكر بيان القوات المسلحة أن زيارة وزير الدفاع تأتي في إطار لقاءاته المستمرة مع رجال القوات المسلحة والوقوف على الحالة المعنوية والقتالية للمقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة ودورها فى حماية الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات.

وأشار البيان إلى أن القائد العام استهل لقاءاته التي حضرها الفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة؛ بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم الذكية دفاعاً عن أمن مصر وسلامتها.

ونقل القائد العام تحية الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال القوات المسلحة وتقديره لما يبذلوه من جهود وتضحيات للحفاظ على أمن الوطن واستقراره والإصرار على إقتلاع جذور الإرهاب.