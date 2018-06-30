رئيس مجلس النواب يصل القاهرة قادمًا من ألمانيا

كتب - طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم السبت، الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، قادما على رأس وفد برلماني من ألمانيا، بعد زيارة برلمانية هناك استغرقت عدة ايام، تلبيةً للدعوة الموجهة إليه من فولفجانج شويبله، رئيس البرلمان الألماني (البوندستاج).

وقالت مصادر بالمطار، إنه تم استقبال "عبد العال" وإنهاء إجراءات وصوله بالصالة الحكومة في المطار.

جاءت زيارة عبد العال لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، خاصة على المستوى البرلماني، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول قضايا الاهتمام المشترك، بإضافة إلى لقاء عدد من المسئولين في ألمانيا.