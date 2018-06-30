الكهرباء: لم يُحدد بعد موعد افتتاح محطة العاصمة الإدارية

كتب - محمد صلاح:

قال المهندس محمد مختار رئيس شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، إنه لم يُحدد بعد الموعد الرسمي لافتتاح محطة العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن جميع الوحدات تم ربطها على الشبكة القومية للكهرباء ومن حين إلى الآخر يتم اختبار الوحدات للتأكد من جاهزيتها وكفاءتها.

وأوضح مختار في تصريحات لمصراوي، أن جميع وحدات الكهرباء سيتم تشغيلها تجارياً على فترات مختلفة متباينة، بحيث يتم الانتهاء من تشغيلها جميعا قبل ديسمبر المقبل وفقا للعقد المبرم مع شركة سيمنس الألمانية.

وفيما يتعلق بحريق محطة التبين الذي أسفر عن مصرع وإصابة 4 من العاملين بالمحطة، أكد أنه تم الانتهاء من تشغيل الوحدة الثانية بعد خضوعها للصيانة والاختبارات نتيجة الحريق الذي اندلع في تانك الزيت، مؤكدا أن وحدتي المحطة تعملان بكفاءة عالية.