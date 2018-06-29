محمد صلاح يغادر إلى بيروت مع زوجته

كتب - طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، متجها إلى لبنان في زيارة إلى هناك.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إنه تم إنهاء إجراءات سفر "صلاح" الذي كان بصحبة زوجته، من استراحة الخدمة المميزة بمطار 3، على الطائرة المصرية المتجهه إلى بيروت وسط ترحيب كبير به من قِبل المتواجدين بالمطار.

ويقضي صلاح إجازته الصيفية بعد عودة بعثة المنتخب الوطني من روسيا، قبل الالتحاق بفريقه ليفربول خلال الأيام المقبلة.