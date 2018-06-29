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عقد قران توفيق عكاشة وحياة الدرديري.. وحفل الزفاف الاثنين

05:47 م الجمعة 29 يونيو 2018
عقد قران توفيق عكاشة وحياة الدرديري.. وحفل الزفاف الاثنين

توفيق عكاشة وحياة الدرديري

كتب- مصطفى علي:

كشفت الصفحة الرسمية لقناة الفراعين، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الجمعة، عن زواج الإعلامية حياة الدرديري من الإعلامي توفيق عكاشة، أمس الخميس، بعيدًا عن عدسات الكاميرات.

ونشرت الصفحة، صورة لحياة الدرديري، وعلقت عليها قائلة: "صرحت الإعلامية القديرة حياة الدرديري لموقع الفراعين نيوز بأنه قد تم عقد قرانها أمس، على الإعلامي الدكتور توفيق عكاشة، وأنها تتقدم بالشكر لكل من ساهم في إنهاء الخلاف".

عُقد القران بمنزل أسرة الإعلامية بمدينة بدر بمحافظة البحيرة، بحضور والدها الحاج فاروق عبدالمنعم الدرديري، وشقيقها إسلام فاروق الدرديري.

وتقرر إقامة حفل الزفاف الاثنين المقبل بأحد فنادق القاهرة.

كان "عكاشة" أعلن خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، عبر فضائية "القاهرة والناس" خلال شهر رمضان الماضي، أن الإعلامية حياة الدرديري، أول حب في حياته، لافتا إلى أنه مدين لها بحياته، ولكن بعض "الواشين" يختلقون المشكلات بينهما.

عقد قران توفيق عكاشة حياة الدرديري قناة الفراعين فيسبوك حفل زفاف

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