تفاصيل منظومة تلقي الشكاوى الجديدة بوزارة التنمية المحلية

كتب- محمد نصار:

ألقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في أول حضور رسمي له داخل مجلس النواب، أمس الاثنين، الضوء على منظومة جديدة لتلقي شكاوي المواطنين في مختلف المحافظات، تسعى الوزارة إلى تطبيقها خلال الفترة المقبلة.

وقال شعراوي، إن قطاع التفتيش بالوزارة سيكون له دور فعال خلال الفترة المقبلة، لاستكمال مهامه في ضبط الأداء المحلي على مستوى الجمهورية، وإنه سيجري فحص 100% من شكاوى المواطنين دون تجاهل أي شكوى.

والمنظومة الجديدة التي أعلن عنها الوزير بشكل مقتضب، تتضمن أيضًا الرد على كل شكاوى المواطنين من خلال جميع وسائل التواصل وعلى رأسها وسائل التواصل الاجتماعي ومنها "فيسبوك".

وكشف اللواء ماهر هاشم، رئيس الإدارة المركزية لقطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية، لمصراوي، عن تفاصيل المنظومة الجديدة التي تعمل الوزارة على الانتهاء منها لتلقي شكاوي المواطنين وحلها.

وأضاف هاشم، لمصراوي، الثلاثاء، أن المنظومة الجديدة تتكون من 3 ملامح رئيسية، تبدأ بإنشاء شبكة كاملة أو نواة وفروع لقطاع التفتيش والرقابة بالوزارة في مختلف المحافظات، لتوسيع قاعدة تواصل القطاع المباشرة مع المواطنين، وتلقي الشكاوي منهم على نطاق أوسع.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لقطاع التفتيش بالوزارة، أن الجزء الثاني من المنظومة، يعتمد على فكرة الإغاثة العاجلة، والتي جرى تطبيق جزء منها في محافظة الإسكندرية، والتي تهدف بشكل أساسي للتعامل مع أي طارئ فور حدوثه، دون انتظار لإجراءات روتينية بين أجهزة المحافظة المختلفة، ما يعطل مصالح المواطنين.

ولفت هاشم، إلى تفعيل نظام إلكتروني كامل لتلقي شكاوى المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وعلى رأسها "فيسبوك".

وتابع: "توجد صفحة للوزارة على فيسبوك، لكنها ليست مفعلة بالدرجة الكافية، وسنعتمد في المنظومة الجديدة على النموذج التفاعلي بين المواطن والمسئول، من خلال الرد على أي شكوي بشكل فوري، في إطار خطة موسعة لتحديث معلومات القطاع بشكل كامل ومستمر".