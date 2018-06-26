"الإسكندرية للكهرباء": ضبط 2323 سرقة تيار بأكثر من 28 ​مليون جنيه

كتب- محمد صلاح:

عقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، مع المهندس حمدي عكاشة، رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، لمتابعة ما تم الوصول إليه في تنفيذ خطط التطوير في الشركة التي يمتد نطاق عملها إلى عدد من المناطق تتضمن الإسكندرية ومراقيا ومنطقة الحمام.

وفي بداية الاجتماع، طالب "شاكر" بتوفير العدادات بكل الشركات دون أية تأخيرات، والاهتمام بتوثيق كل عمليات التطوير في القطاعات المختلفة، مشددًا على ضرورة مراعاة الدقة، وكذلك سرعة التنفيذ، وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لخطة التطوير.

ومن جهته، استعرض رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تقريرًا أوضح فيه الموقف التنفيذي لكل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية، وكذلك تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية للأماكن الأكثر خطورة بالتنسيق مع المحافظات، وكذلك موقف الضبطية القضائية.

وأوضح "عكاشة"، أن قيمة المنفذ من الخطة الاستثمارية الذاتية بلغ حوالي 110 ملايين جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ حوالي 58638 متر كابلات جهد متوسط مختلفة المقاطع و45726 متر كابلات جهد منخفض مختلفة المقاطع، إضافة إلى حوالي 105686 متر كابلات هوائية رباعية مختلفة المقاطع وما يقرب من 70 محول مختلف القدرات.

وفي إطار دور قطاع الكهرباء في تدعيم وتوفير التغذية الكهربائية للمشروعات الاستراتيجية، قال "عكاشة"، إنه تم تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية في نطاق عمل محافظة الإسكندرية ومن بينها التغذية الكهربائية لمشروع بشاير الخير (2) بإجمالي مقايسة تصل إلى حوالي 24 مليون جنيه، وتغذية مشروع الجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بإجمالي مقايسة تصل إلى حوالي 32 مليون جنيه، وتغذية مشروع محطة صرف صحي الحمام بإجمالي مقايسة تصل إلى حوالي 14 مليون جنيه، وتغذية مشروع المبني الإداري لمحافظة الإسكندرية بإجمالي مقايسة تصل إلى حوالي 0.5 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه يجري استكمال تنفيذ الخطة الطموحة بالشركة بتكلفة تصل إلى حوالي 330 مليون جنيه، والمكونة من تركيب حوالي 39250 عدادًا ذكيًا، إضافة إلى تطوير مركز تحكم شرق.

وشدد وزير الكهرباء، خلال الاجتماع، على ضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة وجودة التنفيذ، وكذلك جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد في النهاية من وصول الخدمة في أفضل صورها، والاهتمام بحل شكاوى المواطنين وتحسين كفاءة الأداء.

وفي هذا الصدد، أوضح عكاشة، أن معدلات الأعطال انخفضت، وذلك في الفترة من 1 يوليو 2017 حتى 31 مايو 2018، مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق، مؤكدًا حرص الشركة على سرعة القضاء على كل الأعطال.

وذكر عكاشة، أنه يتم حاليًا تفعيل الضبطية القضائية التي تم منحها لـ43 قياديًا بالشركة، وضبط 2323 حالة بإجمالي كمية 7.74 مليون ك.و.س بقيمة 28.672 مليون جنيه.

وحول تأكيد وزير الكهرباء على ضرورة التأكد من دقة القراءات وزيادة معدلات التحصيل وتحصيل المتأخرات من الجهات المختلفة، أوضح عكاشة أنه تم تشكيل مجموعات عمل لحصر جميع المقايسات التي سبق إعدادها، ولم يقم المشترك بسدادها، مشيرًا إلى قطع التيار الكهربائي عن هذه العقارات ورفع التوصيلات الكهربائية المغذية لها، حيث بلغ عدد الحالات التي تم القطع عنها 481 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات التي تم سدادها 336 حالة بإجمالي مبلغ 51.959 مليون جنيه، وبلغت نسبة التحصيل للإصدار خلال شهر مايو 2018، نسبة 98% مقارنة بشهر مايو 2017 بنسبة 92.1%.

وحول أهمية تحسين معدلات الأداء وخفض نسب الفقد التي أكد عليها وزير الكهرباء، نوه رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء إلى انخفاض نسبة الفقد في الفترة من 1 يوليو 2017 حتى 31 مايو 2018، بـ15.3% مقارنة بنفس الفترة المناظرة من العام السابق بنسبة 18.1%، مشيرًا إلى أن عدد المحطات الفوتوفلطية التي تم تشغيلها حتى 31 مايو 2018، بلغ 32 محطة بإجمالي قدرة 958 ك.وات.