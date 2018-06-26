غدًا.. قطع المياه عن مدينة بنها 8 ساعات

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقليوبية، قطع المياه عن مدينة بنها لمدة 8 ساعات، ابتداءً من الساعة 9 مساء غدٍ الأربعاء وحتى الساعة 5 فجر اليوم التالي؛ بسبب أعمال التطهير والغسيل الدوري لشبكات المياه بالمدينة.

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.