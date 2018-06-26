"أبوستيت" يستقبل أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب

كتب-أحمد مسعد:

استقبل الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعيني رئيس اللجنة، الذين حضروا لتهنئته بتوليه حقيبة وزارة الزراعة.

وحسب بيان، الثلاثاء، رحب وزير الزراعة أعضاء اللجنة، خلال لقائهم بمكتبه بديوان الوزارة بالدقي، وأكد على أهمية التواصل الفعال والتنسيق خلال الفترة المقبلة بين الوزارة وأعضاء اللجنة، بإعتبارهم المعبرين عن تطلعات المزارعين، والمشاكل التي تواجههم.

ولفت أبوستيت، إلى أن الوزارة حريصة على دعم المزارعين والمربيين وخاصة الصغار منهم، وإزالة جميع العوائق التي تواجههم وحل مشاكلهم، باعتبار أن المزارع هو العمود الفقري للاقتصاد القومي، ودعمه يساهم في تحقيق التنمية الحقيقية وتأمين غذاء المصريين.

وأكد وزير الزراعة، أن الحكومة ومجلس النواب هدفهما في النهاية تحقيق مصلحة مصر والشعب المصري، ورفع مستوى معيشته، وتذليل العقبات أمام المواطنين.​