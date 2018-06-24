السيسي يُصدِّق على قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية

القاهرة- أ ش أ:

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إصدار قانون رقم 95 لسنة 2018، الخاص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، بعد إقراره من مجلس النواب.

ونص القانون على أنه لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002.

ويصدر الوزير المختص بشئون الصناعة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

ونشرت الجريدة الرسمية، نص القانون في عددها الصادر اليوم.​