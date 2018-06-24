  • عاجل:سي ان ان: صلاح يفكر في الاعتزال الدولي (اضغط للتفاصيل)
    • 1339409

    أكثر الكلمات إنتشاراً

    زيادة البنزين مونديال روسيا الثانوية العامة محمد صلاح انتخابات تركيا الثانوية الأزهرية

    السيسي يُصدِّق على قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية

    04:53 م الأحد 24 يونيو 2018
    السيسي يُصدِّق على قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    القاهرة- أ ش أ:

    صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إصدار قانون رقم 95 لسنة 2018، الخاص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، بعد إقراره من مجلس النواب.

    ونص القانون على أنه لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002.

    ويصدر الوزير المختص بشئون الصناعة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

    ونشرت الجريدة الرسمية، نص القانون في عددها الصادر اليوم.​

    هذا المحتوى من

    السيسي قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية مجلس النواب قانون المناطق الاقتصادية

    الخبر التالى:

    رئيس "تشريعية النواب": الموافقة على مدَّ الطوارئ حماية من خطر الإرهاب
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان