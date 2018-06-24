رئيس "تشريعية النواب": الموافقة على مدَّ الطوارئ حماية من خطر الإرهاب

كتبت- هند الشامي:

قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ورئيس حزب الوفد، إن الموافقة على مدَّ حالة الطوارئ بمختلف أنحاء البلاد، يأتي من منطلق الضرروة والالتزام بالواجب نحو حماية الدولة المصرية من خطر الإرهاب.

ووجه "أبوشقة"، في الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الأحد، التحية والتقدير والاحترام للقوات المسلحة والشرطة المصرية، وأيضًا الشعب، مضيفًا: "الشعب المصري في تاريخه كان دائمًا يتوحد، ويكون على قلب وإرادة وتصميم رجل واحد عندما تتعرض الدولة المصرية للخطر".

وذكر "أبوشقة"، إن هذا التوحد تجلى واضحًا بما أذهل العالم في 30 يونيو، ونزول المصريين بكافة ربوع مصر في وقت واحد في أعظم ثورة سلمية شهدها العصر الحديث، موجهًا التحية أيضًا لمجلس النواب، بقيادة الدكتور علي عبدالعال، في إصدار القوانين غير المسبوقة التي تسعى لحماية هذا الوطن.

وتابع "أبوشقة"، أن الجميع في المجلس وافق على مدَّ حالة الطوارئ، وهذه رسالة نوجهها إلى كل مغرض وعابث، وأي محاولة للنيل من أمن واستقرار الوطن، قائلًا: "الجميع يقف على قلب رجل واحد ليتصدى لحماية أمن واستقرار الدولة المصرية".

وأردف رئيس حزب الوفد، أن قرار رئيس الجمهورية رقم 162 لسنة 58 الخاص بقانون الطوارئ، يتضمن القيود والإجراءات المنظمة لحالة الطوارئ، قائلًا: "أتحدى أن نكون أمام حالة واحدة طبقت في هذه القيود على المواطن العادي"، مشيرًا إلى أن العمل بقانون الطوارئ له هدف متمثل في حماية الدولة المصرية والمواطن المصري والحدود، متابعًا: "الطوارئ هدفها حماية الدولة من الخطر الدائم الذي يهدد الوطن، وموافقتنا على مدها من قبيل الضرورة، والالتزام الواجب بحماية الوطن".