"شارك في بناء السد العالي وتدمير خط بارليف".. 8 معلومات عن اللواء باقي زكي

كتب- عمر مصطفى:

توفي، اليوم السبت، اللواء أركان حرب مهندس باقي زكي يوسف، الذي اقترح الاعتماد على مضخات المياه القوية لتجريف خط بارليف وعبور القوات في حرب أكتوبر.

ويرصد مصراوي خلال السطور التالية أبرز محطات الراحل باقي زكي:

1- مواليد عام 1931.

2- تخرج في كلية الهندسة جامعة عين شمس، قسم الميكانيكا عام 1954.

3- التحق بالقوات المسلحة في ديسمبر عام 1954، ووصل إلى رتبة لواء عام 1984.

4- انتدب للمشاركة في مشروع بناء السد العالي منذ عام 1964 وحتى هزيمة يونيو عام 1967.

5- كان "قومندان" لتشكيل من تشكيلات الجيش الثالث الميداني، ورئيسًا لفرع مركبات الجيش الثالث خلال حرب أكتوبر 1973.

6- هو صاحب فكرة تجريف رمال خط بارليف على الضفة الشرقية لقناة السويس باستخدام المياه.

7- خرج من الجيش برتبة لواء عام 1984.

8- تم تكريمه بنوط الجمهورية من الطبقة الاولى على أعماله الاستثنائية في حرب أكتوبر.