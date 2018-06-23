الجريدة الرسمية تنشر قانون زيادة المعاشات العسكرية

كتب- عمر مصطفى:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم السبت، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتباراً من يوليو المقبل.

ونصت المادة الأولى من القانون على: اعتبارا من 1 يوليو 2018، تُزاد بنسبة 15% المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، باعتبار هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يلي:

1- يقصد بالمعاش أو المستحقين الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموعة المعاش الأصلي والإضافي المستحق لصاحب المعاش أو المستحفين عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30 يونيو 2018.

3- تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيها شهريا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى سبعمائة وخمسين جنيها أيهما أكبر، وبما يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.

3- لا تعتبر إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحاكم قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة.

4- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1 يوليو 2018