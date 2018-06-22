المتر يصل لـ35 ألف جنيه.. تفاصيل حجز شقق أبراج العلمين الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ممثلة في شركة سيتي إيدج، طرح الوحدات السكنية ضمن مشروع الأبراج المنفذ في مدينة العلمين الجديدة.

وقال مصدر بهيئة المجتمعات العمرانية، إنه جاري تنفيذ 15 برجًا سكنيًا بارتفاع 40 دورًا في العلمين الجديدة، ويبدأ طرح 5 أبراج فقط، بواقع 1150 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 90 مترًا، و350 مترًا.

وأضاف المصدر، لمصراوي، الجمعة، أن الأبراج سيكون بها أماكن للكافيهات والمطاعم والمولات، بأول أربعة أدوار، وتشترك الأبراج في منصة واحد تربط كل ثلاثة أبراج ببعضها البعض، بجانب الشواطئ المشتركة، كما يوجد جراج خاص لكل برج وحمامات سباحة.

وتابع: "متوسط سعر المتر سيصل إلى 30 ألف جنيه، ويرتفع إلى 35 ألفًا، في الأدوار المرتفعة، موضحًا أن تسليم الوحدات خلال عامين، بمستوى تشطيب كامل، كما أن الوحدات سيكون بها تكييف مركزي.

وعن مقدم الحجز، قال المصدر، إن دفعات الحجز تبدأ من 150 ألف جنيه، للوحدة المكونة من غرفة واحدة، و200 ألف، لوحدة الغرفتين، و300 ألف جنيه لوحدة الـ3 غرف، و500 ألف لوحدة الـ4 غرف، كما تصل مصاريف الصيانة إلى 5% ومصاريف التنازل عن الوحدة إلى 5% أيضًا، بينما أسلوب السداد، سيكون عبارة عن دفع جدية الحجز، وبعد ثلاثة شهور استكمال سداد 10% من ثمن الوحدة، ثم تقسيط الباقي لمدة 7 سنوات.

وتعمل 6 شركات في تنفيذ الأبراج بمدينة العلمين الجديدة، هي ( أبناء حسن علام – أوراسكوم – درة – رديكون – سياك – المقاولون العرب).

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية، وقعت بروتوكول تعاون مع شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، لتكون الشركة مسؤولة عن تسويق مشروعات الهيئة المختلفة، ضمن مدن العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والعاصمة الإدارية.

وسبق للهيئة الموافقة على تأسيس شركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري، بالشراكة مع بنك التعمير والإسكان، والشركة القابضة للاستثمار والتنمية، بغرض الاستثمار العقاري في أنشطة البناء الإسكاني والمباني الإدارية والتجارية.

وتمتلك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 60% من الشركة، وبنك الإسكان والتعمير بنسبة 38%، والشركة القابضة للاستثمار والتنمية بنسبة 2%.