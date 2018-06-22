رئيس "طاقة النواب" يطالب الحكومة بإنهاء الفساد في ملف الدعم

كتب – محمود رمزي:

طالب النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بالإسراع في حسم ملف الدعم بمختلف أنواعه، والذي يكلف الدولة سنويا 330 مليون جنيه.

وتساءل السويدي، في بيان، اليوم الجمعة، عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في ملف الدعم، وضرورة عمل الحكومة لمنظومة متكاملة لقواعد بيانات حقيقية الفترة المقبلة.

واتهم النائب جميع الأنظمة والحكومات السابقة بالفشل في إعداد قاعدة بيانات عن الدعم، وأنها السبب الرئيسي في المشكلات والأزمات المزمنة والخطيرة التي تعرض لها الاقتصاد المصري، مؤكدا أن وجود قاعدة بيانات حقيقية عن مستحقي الدعم سيكفل توفير مليارات الجنيهات من أموال الدعم المهدرة؛ وهذه المرحلة الحاسمة من تاريخ مصر تتطلب حسم ملف الدعم.

ولفت رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، إلى ضرورة وصول الدعم لمستحقيه وعدم ترك مافيا الدعم لتسرقه، كما يحدث منذ أكثر من 50 عاما، موضحًا أن أخطر أنواع الفساد هو فساد الذمم ووصول الدعم لمن لا يستحقه، ولا بد من مواجهة هذا النوع الخطير من الفساد.

واختتم: "هذه الحكومة ستدخل التاريخ من أوسع أبوابه إذا حققت النجاح في ملف الدعم وأنهت الفساد الكبير في هذا الملف الذي طال حسمه منذ عشرات السنين، ما أهدر مئات المليارات من الجنيهات على الخزانة العامة للدولة، فهناك الملايين من الأغنياء والأثرياء يحصلون على الدعم وهم لا يستحقونه".