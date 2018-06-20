الصحة تحذر من دواء مغشوش للأطفال

كتب - أحمد جمعة:

حذرت وزارة الصحة والسكان، من استخدام مستحضر "هيدروفيرين نقط" للتشغيلة رقم 033154 بتاريخ إنتاج أبريل 2017 وتاريخ انتهاء صلاحية أبريل 2020.

وقالت الإدارة المركزية للصيدلية بوزارة الصحة في منشور رقم 45 لسنة 2018، إن العبوات الأصلية من المستحضر من إنتاج شركة برج للصناعات الدوائية.

ويستعمل "هيدروفيرين نقط" في علاج الأنيميا الناتجة عن نقص الحديد للأطفال والرضع.

ووجهت الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية، بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية للوحدات الحكومية.