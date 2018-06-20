توافد المثقفين على مقر عزاء الراحل سيد البحراوي -صور

كتب- محمد عاطف:

توافد عدد كبير من المثقفين، اليوم الأربعاء، على الحضور في عزاء الناقد الكبير الدكتور سيد البحراوي بمسجد عمر مكرم، الذي وافته المنية، السبت الماضي.

وكان من أبرز الحضور كلٍ من الدكتور جابر عصفور، والدكتور حسن حنفي، والإعلامية بثينة كامل، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب، والدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالي الأسبق، والفنان التشكيلي عز الدين نجيب، والدكتور محمد بدوي، والمخرج سمير سيف، والدكتور أحمد زايد ، وغيرهم من المثقفين وأساتذة الآداب بجامعة القاهرة.

ورحل "البحراوي" عن عالمنا، السبت الماضي، بعد معاناة مع المرض، وهو ناقد وأديب، وعمل أستاذًا جامعيًا للأدب العربي الحديث والنقد في كلية الآداب بجامعة القاهرة.