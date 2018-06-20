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"الأرثوذكسية": 8 شخصيات كنسية ترافق البابا تواضروس في زيارته للبنان

09:22 م الأربعاء 20 يونيو 2018
"الأرثوذكسية": 8 شخصيات كنسية ترافق البابا تواضروس في زيارته للبنان

القس بولس حليم

كتب- إسلام ضيف:

قال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن قداسة البابا تواضروس سيلتقي في زيارته التي يجريها إلى العاصمة اللبنانية بيروت بممثلين عن الطوائف السريان والأرمن، في إطار زيارته التي من المقرر أن يجتمع فيها برؤساء العائلة الأرثوذكسية.

وأضاف حليم في تصريح لمصراوي، الأربعاء، أن البابا اصطحب معه وفدًا مكوّن من 8 شخصيات كنسية هى: الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ، والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة، والراهب القمص ساويرس آفا مينا، والراهب القمص كيرلس آفا مينا، والراهب القمص سيرابيون السرياني.

وتابع المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية أن الوفد يضم أيضًا القس أنجيلوس إسحق، والقس أمونيوس عادل سكرتيري قداسة البابا، وجرجس صالح الأمين العام الفخري​ لمجلس كنائس الشرق الأوسط.

ووصل البابا تواضروس الثاني إلى العاصمة اللبنانية بيروت في زيارة تمتد على مدار 4 أيام، يشارك فيها في اجتماع مع رؤساء عائلة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية.

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الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بولس حليم بيروت الطوائف السريان

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