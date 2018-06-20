البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من لبنان

كتب- إسلام ضيف:

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية، الأربعاء، من كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس مارمرقس الرسول في سن الفيل بلبنان.

وقالت الكنيسة الأرثوذكسية في بيان لها، إن العظة التي ألقاها قداسته عقب آداه لصلاة العشية بالكنيسة نفسها، حملت عنوان "مقاييس الأمانة"، وإن اجتماع الأربعاء ضم فقرة ترانيم قدمها كورال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بلبنان.

ووصل البابا تواضروس الثاني إلى العاصمة اللبنانية بيروت في زيارة تمتد على مدار 4 أيام، يشارك فيها في اجتماع مع رؤساء عائلة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية.