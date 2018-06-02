بزيادات تتعدى 100%.. رحلة أسعار مياه الشرب في 3 سنوات

كتب - عمر مصطفى:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم السبت، قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، برفع أسعار مياه الشرب والصرف الصحي، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من فاتورة شهر مايو 2018.

لم تكن تلك الزيادة الأولى التي أقرتها الحكومة، بل كانت أولى الزيادات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي في يناير 2016، عندما أقرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي زيادة تعريفات مياه الشرب والصرف الصحي، بنسبة 25%. ووفقًا للزيادات من 2016 حتى 2018، والمقررة على كافة الشرائح، فإنها تجاوزت نسبة 100%.

وكانت مصر وقعت على اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج سياسات الجوار، بناء عليه؛ تلتزم الحكومة المصرية، بزيادة سنوية على تعريفة مياه الشرب للاستخدامات المنزلة والتجارية، بشكل تدريجي لمدة خمس سنوات متتالية، تنتهي بحصول المستهلك على المتر المكعب من المياه بسعر التكلفة الحقيقية بحلول 2019.

ويرصد مصراوي، رحلة زيادة أسعار مياه الشرب خلال 3 سنوات مضت:

يناير 2016:

قررت الحكومة المصرية، رفع الشريحة الأولى التى لا تتخطى 10 متر مكعب يوميًا، من 23 قرشًا إلى 30 قرشًا للمتر المكعب الواحد، وزيادة الشريحة الثانية ما بين 10 أمتار إلى 20 متر مكعب يوميًا، بنسبة 40% من 50 قرشًا إلى 70 قرشًا للمتر المكعب الواحد، ورفع الشريحة الثالثة ما بين 20 مترًا حتى 40 متر مكعب يوميًا، بنسبة 50% لتصبح 105 قروش للمتر، والشريحة الرابعة التي تتخطى 40 متر مكعب في اليوم، سيصل ثمن المتر المكعب إلى 155 قرشًا.

أما عن العدادات التجارية، يصل ثمن المتر المكعب في التعريفة الجديدة إلى جنيهين، و180 قرشًا للحكومة، و2.85 قرش للمصانع، و290 قرشًا للأماكن السياحية، بينما تزيد تعريفة فاتورة الصرف الصحي وفقًا لفاتورة المياه، لتبلغ حوالي 51% من قيمة فاتورة المياه، حسب شريحة الاستهلاك.

أغسطس 2017: قرر مجلس الوزراء، رفع جديد لسعر مياه الشرب، لتصل إلى 45 قرشًا للمتر المكعب في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر و10 أمتار مكعبة بنسبة زيادة 50%، وإلى 120 قرشًا للمتر المكعب في الشريحة الثانية "11 - 20 مترًا مكعبًا"، بنسبة زيادة 70%، وإلى 165 قرشًا للشريحة الثالثة "21 - 30 مترًا مكعبًا"، بنسبة زيادة 57%.

وتصبح الرسوم 2 جنيه للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 مترًا مكعبًا، و215 قرشًا للشريحة التي يزيد استهلاكها عن 40 مترًا مكعبًا.

وتضمن القرار رفع تعريفة فاتورة الصرف الصحي التي تحتسب كنسبة من فاتورة المياه لتصبح 63%.

يونيو 2018:

قرر مجلس الوزراء، اليوم، رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 65 قرشًا للمتر المكعب بدلًا من 45 قرشًا في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر و10 أمتار مكعبة، بنسبة زيادة 44%، و160 قرشًا بدلًا من 120 قرشًا للمتر المكعب في الشريحة الثانية "11 - 20 مترًا مكعبًا"، بنسبة زيادة 33%، و225 قرشًا بدلًا من 165 قرشًا للشريحة الثالثة "21 -30 مترًا"، بنسبة زيادة 36%.

وأصبحت الرسوم 275 قرشًا للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 مترًا مكعبًا، بنسبة زيادة 37%، و315 قرشًا للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 مترًا مكعبًا، بنسبة زيادة 46%.

كما قرر مجلس الوزراء، تعريفة موحدة للمحافظات الحدودية "سيناء والبحر الأحمر ومطروح"، بـ13 قرشًا.

بينما زادت تعريفة فاتورة الصرف الصحي، لتبلغ حوالي 75% من قيمة فاتورة المياه حسب شريحة الاستهلاك.

أما عن العدادات التجارية، يصل ثمن المتر المكعب في التعريفة الجديدة إلى 360 قرشًا، و340 قرشًا للحكومة، و455 قرشًا للمصانع، و460 قرشًا للأماكن السياحية.

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