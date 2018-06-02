التعليم تبحث زيادة مكافأت المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة

كتبت-ياسمين محمد:

عقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، وخالد عبد الحكم مدير عام الامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، قبل ساعات من انطلاق ماراثون الثانوية العامة غدًا الأحد، بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

وحرص الوزير خلال الاجتماع على الاطمئنان ومتابعة كافة الاستعدادات الخاصة بأجهزة الوزارة؛ لعقد الامتحان بما يضمن تحقيق امتحانات آمنة ومنضبطة.

واستعرض حجازي خلال اللقاء كافة الإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل الإعداد الجيد لعقد الامتحان بما يضمن الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأضاف خيري أن شوقي وافق على دراسة إمكانية زيادة قيمة المكافأة المالية المقررة للمعلمين المشاركين في العملية الامتحانية من: مراقبين، وملاحظين، في ضوء المذكرة المعروضة من جانب حجازي رئيس عام الامتحان بزيادة المكافأة المالية المقررة للمعلمين نظرًا لما يبذلونه من جهودٍ متميزة تسهم بشكل أساسي في نجاح أعمال الامتحانات وتحقيقها للغايات المرجوة منها.

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