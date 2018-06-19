محافظ القاهرة للمواطنين: "أبلغوا عن السائقين المخالفين ولا تحتكوا بهم"

كتب- محمد نصار:

طالب المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، اللواء عمرو جمجوم، المدير التنفيذي لمشروع النقل الجماعي بالقاهرة "السرفيس"، بالتنسيق مع المسئولين بالمحافظات المجاورة لتوحيد تسعيرة الخط الواحد في الجانبين لمنع حدوث مشاكل بين السائقين والركاب.



كما طالب المحافظ، خلال جولة تفقدية بموقف عبدالمنعم رياض، اليوم الثلاثاء، المواطنين بعدم الاحتكاك بالسائقين المخالفين أثناء الرحلة والتوجه بعد الوصول للمسئولين بالموقف وإبلاغهم برقم السيارة المخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد سائقها.

وقال عبدالحميد، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن السائقين الذين يحصلون أجرة زائدة عن التعريفة المقررة أو يخالفون خطوط السير المحددة أو تجزئة خط السير يجري سحب التراخيص منهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتحويلهم للنيابة العامة.

وشدد المحافظ، على سرعة الانتهاء من طباعة الاستيكرات الموضحة لتعريفة الركوب الجديدة والتأكد من وضعها في مكان ظاهر على الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة مع نشر اللوحات التي توضح خطوط السير والتعريفة الجديدة لكل خط في مكان واضح في كل موقف، مشيرًا إلى أن القاهرة بها 17 موقف رسمي لسيارات السرفيس و4 مواقف لسيارات الأقاليم تخضع لسيطرة كاملة من المحافظة.



ولفت المحافظ، إلى أن اللجان الثلاث التي شكلتها المحافظة للمتابعة والمراقبة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لتعريفة الركوب المحددة مستمرة في عملها، إذ أن اللجنة الأولي برئاسة اللواء عمر جمجوم، تقوم بفرض الانضباط داخل مواقف السرفيس وإلزام السائقين بالتعريفة المقررة وخطوط السير المحددة، والثانية برئاسة اللواء منيب العزب، مدير عام مواقف الأقاليم، تقوم بمتابعة التزام السائقين بالتعريفة المقررة والتي تم الإعلان عنها داخل جميع المواقف، في حين تعمل اللجنة الثالثة برئاسة اللواء إبراهيم عوض، مدير عام المتابعة الميدانية بالمحافظة، على التأكد من حسن سير المواقف والتعامل مع أي شكاوي وكذلك متابعة عمليات البيع في محطات الوقود ومخازن أنابيب البوتاجاز.

وناشد الركاب المتواجدين بموقف عبدالمنعم رياض، محافظ القاهرة، زيادة عدد السيارات العاملة على بعض الخطوط خاصة التي تربط التبين وحلوان والقطامية بوسط المدينة.